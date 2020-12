Gladbacher Chance: Nach 43 Jahren wieder Achtelfinale?

Champions League

Madrid (dpa) - Die Ausgangslage ist günstig, die Aufgabe aber gewaltig: Ausgerechnet bei Real Madrid muss Borussia Mönchengladbach den entscheidenden Schritt ins erhoffte Champions-League-Achtelfinale gehen.

Als Tabellenführer der Gruppe B tritt der Fußball-Bundesligist am heutigen Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) zum Endspiel der Königsklassen-Vorrunde an. Vor dem letzten Spieltag ist noch keines der vier Teams in der Gruppe für die K.o.-Runde qualifiziert, und alle vier können es auch noch schaffen. Parallel spielt Inter Mailand gegen Schachtjor Donezk.

AUSGANGSLAGE: Tabellenführer Gladbach (8 Punkte) benötigt einen Zähler in Madrid, um die K.o.-Runde sicher aus eigener Kraft zu erreichen. Bei einer Niederlage gegen Real (7) wäre Madrid weiter und Gladbach müsste auf ein Unentschieden zwischen Inter (5) und Donezk (7) hoffen. Madrid muss siegen, um sicher im Achtelfinale zu stehen. Bei einer Niederlage würden die Königlichen erstmals überhaupt in einer Champions-League-Vorrunde scheitern. Ein Unentschieden würde dem Team von Nationalspieler Toni Kroos nur bei einem Sieg Inters genügen. Für Gladbach ist im Gegensatz zu Real klar: Im Europapokal geht es auf jeden Fall weiter. Verpasst die Borussia das Achtelfinale, spielt sie 2021 in der Europa League.

PERSONAL: Gladbach hat erhebliche Sorgen in der Abwehr. Tony Jantschke ist noch verletzt, Ramy Bensebaini fehlt noch nach seiner Corona-Quarantäne. In Nico Elvedi ist zumindest ein Stamm- Innenverteidiger nach seiner Muskelverletzung wieder dabei, ob er aber spielen kann, ist fraglich. Nationalspieler Jonas Hofmann ist noch verletzt. Bei Real wurde Abwehr-Routinier Sergio Ramos extra für das wichtige Spiel fit gemacht.

GESCHICHTE: «Wir können etwas Historisches für uns schaffen. Wir freuen uns auf unsere Aufgabe und wollen die Ausgangslage für uns nutzen», sagte Borussen-Coach Marco Rose. Das war kein Pathos, sondern die Wahrheit. Bei ihrer dritten Champions-League-Teilnahme soll es für die Borussia erstmals in die K.o.-Runde gehen. Im Vorgänger-Wettbewerb (Europapokal des Landesmeister) stand der fünfmalige deutsche Meister fünfmal mindestens im Achtelfinale, 1977 sogar im Endspiel (1:3 gegen Liverpool).

GEGNER: Real Madrid gilt als das Nonplusultra im Weltfußball, das Trikot der Madrilenen ist ein Mythos. «Das Gefühl, erstmals im weißen Trikot von Real aufzulaufen, werde ich nie vergessen», sagte Uli Stielike, der mit beiden Clubs als Spieler Titel gewann, der «Rheinischen Post» (Mittwoch). Mit 13 «Henkelpötten» ist Real mit Abstand Rekordsieger der europäischen Königsklasse. Nur: Seit dem Abgang von Superstar Cristiano Ronaldo 2018 spielt Real nicht mehr auf allerhöchstem europäischen Niveau. Erstmals überhaupt könnten die Königlichen in einer Champions-League-Vorrunde scheitern. Der Druck ist immens, dies könnte auch Trainer Zinedine Zidane den Job kosten.

GELD: Rund 32 Millionen Euro hat die Borussia bislang in der Champions League eingenommen. Im Fall eines Achtelfinal-Einzugs kämen weitere 9,5 Millionen Euro plus die Punkt-Prämien der UEFA (900 000 Euro pro Zähler) hinzu. In der Europa League müssten die Borussen schon das Endspiel erreichen, um dort das gleiche zu verdienen.

AUSBLICK: Am kommenden Montag wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost. Gespielt wird im Februar und März. Am selben Tag findet auch die Auslosung des Sechszehntelfinales der Europa League statt. Die Hin- und Rückspiele sollen dann Ende Februar absolviert werden.

