Navigation

Glenn Close dreht für «Hunger Games» auf Tempelhofer Feld

Veröffentlicht: Mittwoch, 12.11.2025 07:56

Glenn Close ist für die Arbeit am neuen «Hunger Games»-Film in Berlin – doch die Dreharbeiten waren knifflig.

Glenn Close
© Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Neuer Film

Berlin (dpa) - Die Hollywood-Ikone Glenn Close schwärmt von einem «wunderschönen Sonnenuntergang» auf dem Tempelhofer Feld. «Heute habe ich eine Szene für «Die Tribute von Panem» auf dem Tempelhofer Flughafen gedreht, oder besser gesagt dem ehemaligen Flughafen», sagte die 78-Jährige («Eine verhängnisvolle Affäre») einem Video, das sie Anfang der Woche auf Instagram postete. Glenn Close spielt im kommenden «Hunger Games»-Prequel «Sunrise on the Reaping» die Rolle Drusilla Sickle.

«Das ist ein wunderschöner Sonnenuntergang über Tempelhof», sagte die Schauspielerin in dem Video. Zuvor habe es knifflige Aufnahmen mit zwei Hubschraubern, einer Drohne und drei riesigen Ventilatoren gegeben. 

Derzeit ist Close in «All's Fair» an der Seite von Kim Kardashian zu sehen, die die Hauptrolle als toughe Scheidungsanwältin spielt. Die ersten drei Episoden sind beim Streamingdienst Disney+ verfügbar.

© dpa-infocom, dpa:251112-930-281058/1

Weitere Meldungen

Block-Prozess: Befangenheitsantrag gegen Gericht abgelehnt

Panorama Ist das Gericht im Prozess um die Entführung der Block-Kinder befangen? In dieser Frage ist nun eine Entscheidung gefallen.

Fortsetzung Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung

Cate Blanchett bekommt Bambi

Kino & TV Sie hat schon zwei Oscars und vier Golden Globes bekommen. Nun wird die australische Schauspielerin mit dem Bambi ausgezeichnet. Wie die Jury ihre Entscheidung begründet.

Cate Blanchett

Ehefrau von Bruce Willis schreibt Pflege-Ratgeber zu Demenz

Kino & TV Für Hollywood-Star Bruce Willis kam das abrupte Karriereende durch eine Demenz-Erkrankung. Seine Frau Emma teilt ihre «ganz besondere Reise» in einem Buch.

Emma Heming Willis und Bruce Willis
skyline