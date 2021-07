«Global Citizen»-Festival mit Billie Eilish und Coldplay

Mega-Event

Berlin (dpa) - Weltstars wie Billie Eilish, Ed Sheeran und Coldplay sind mit von der Partie, wenn am 25. September das «Global Citizen»-Festival stattfindet. Erstmals gibt es das Event in mehreren Städten gleichzeitig, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten.

Darunter sind New York, Paris und London. Mit Konzerten und politischen Beiträgen soll eine 24-stündige Show entstehen.

Das Festival wirbt für mehr Engagement im Kampf gegen Armut und Krankheiten und setzt sich für Klima- und Umweltschutz ein. Es fand schon häufiger unter Beteiligung zahlreicher Musik-Stars im New Yorker Central Park statt. In welcher Form die genannten Musiker dieses Jahr beteiligt sind, sei noch unklar, sagte ein Sprecher.

Es werde Livekonzerte geben (unter dem Eiffelturm von Paris, im Central Park in New York sowie in London und Los Angeles), manche Musiker könnten auch nur zugeschaltet sein oder in anderer Form etwas beitragen. Zu den diesjährigen Unterstützern gehören demnach auch Metallica, The Weeknd, Green Day und viele andere. Übertragen wird das Konzert auf Youtube, Twitter und internationalen TV-Sendern.

Über 20 Regierungen und internationale Politikerinnen und Politiker unterstützen das Event, darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Im Mai hatte die Organisation Global Citizen ein großes Konzert veranstaltet, um eine globale Impfkampagne gegen Covid-19 zu unterstützen. Die Organisation hat außerdem vor einigen Monaten einen Aktionsplan «für eine gerechte Welt nach der Pandemie» veröffentlicht, in dessen Rahmen «Global Citizen Live» stattfindet.

