Gmail: Können Sie auch schon Ihre E-Mail-Adresse ändern?

Berlin (dpa/tmn) - Ob «Hotzenplotz2000» oder «Cinderella87»: Sie hadern schon längere Zeit mit Ihrer Gmail-Adresse, haben aber bislang einen Wechsel gescheut, weil einfach zu viel an Adresse und Google-Konto hängt? Dann sollten Sie einen Blick ins Google-Nutzerkonto werfen.

Denn vielleicht haben Sie schon die Möglichkeit, ihre Adresse einfach zu ändern - ganz risikolos unter Beibehaltung der alten, ungeliebten Adresse, die fortan nur noch als alternative Adresse dient und nicht mehr zur Kommunikation genutzt werden muss.

Option zum Ändern der Adresse kommt nach und nach

Der Hintergrund: Google führt gerade die Option zum Ändern der «Gmail.com»-Adresse des Google-Kontos nach und nach bei Nutzerinnen und Nutzern ein. Ob es schon so weit ist, findet man heraus, indem man sich unter «myaccount.google.com» anmeldet, oben links auf «Persönliche Daten» geht und dann in der Auflistung rechts auf «E-Mail» klickt.

Wenn dann ganz oben unter «E-Mail-Adresse Ihres Google-Kontos» die Option «E‑Mail-Adresse für das Google-Konto ändern» erscheint, kann es direkt losgehen. Ist diese Option dort noch nicht zu sehen, heißt es erst einmal weiter abwarten.

Zu einer Änderung sollte man einige Dinge wissen

Alle, die ihre Adresse ändern oder ändern wollen, sollten Folgendes dazu wissen:

E‑Mails werden nach einer Änderung problemlos sowohl an die bisherige als auch an die neue Adresse zugestellt.



Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die im Konto gespeicherten Daten und E‑Mails, die an die bisherige E‑Mail-Adresse gesendet worden sind.



Ein Wechsel zurück zur bisherigen E‑Mail-Adresse ist jederzeit möglich.

Eine Änderung, also das Erstellen einer neuen «Gmail.com»-Adresse fürs Google-Konto, ist nur alle zwölf Monate möglich.



Neue Adressen lassen sich nicht löschen und bleiben bestehen.



Die Konto-Anmeldung bei Google-Diensten wie Gmail, Maps, Youtube oder Drive funktioniert sowohl mit bisherigen als auch mit der neuen «Gmail.com»-Adresse.

Ändern noch nicht verfügbar? - Etwas lässt sich trotzdem machen

Alle, bei denen die Adressänderungen noch nicht verfügbar ist oder die einfach einen Pool an verschiedenen Adressen für verschiedene Zwecke haben möchten, können sich nach einfachen Regeln selbst beliebig viele zusätzliche Mail-Adressen «basteln».

Während Gmail alle Basteladressen gleich behandelt und Mails an alle Adressen problemlos ins Postfach zustellt, sieht es für alle anderen außerhalb so aus, als wäre die jeweilige Basteladresse eine eigenständige Adresse.

2 Möglichkeiten, um Varianten von Gmail-Adressen zu basteln

Und das sind die zwei Möglichkeiten, um Varianten seiner Gmail-Adresse zu nutzen - Punkte und Pluszeichen: