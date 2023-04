«GNTM»: Die umstrittene Kandidatin Anya ist raus

Berlin (dpa) - Für die umstrittene und ehrgeizige Kandidatin Anya ist bei «Germany's Next Topmodel» nach zehn Folgen Schluss: Anders als ihre Mitstreiterinnen reist das Model nicht mit zur großen Castingwoche nach Berlin. Gastgeberin Heidi Klum (49) begründete ihre Entscheidung am Donnerstagabend damit, dass die 19-Jährige erneut nicht geübt habe. Und so warf sie die Berlinerin raus, obwohl sie eigentlich ein «großer Fan» von ihr sei, wie Klum ihr noch kurz vor der Entscheidung sagte. «Es ist einfach unvergesslich, was hier passiert ist», sagte Anya sichtlich traurig über ihr Aus.

Mit ihrem Ehrgeiz hatte die 19-Jährige immer wieder die Kritik der anderen Kandidatinnen auf sich gezogen. In der neunten Folge vor einer Woche wurde sie von Klum und Catwalk-Trainerin Nikeata Thompson für ihre Leistungen deutlich kritisiert. Aus Enttäuschung darüber brach sie so sehr in Tränen aus, dass die anderen Kandidatinnen sie daran erinnern mussten, dass nicht sie, sondern eine andere Kandidatin rausgeflogen sei und Trost brauche.

Die Aufgabe der zehnten Folge bestand darin, comicartige Outfits in Szene zu setzen. Die Models trugen dafür Haare und Kleidung, die wie gezeichnet aussahen. Dazu mussten sie ausdrucksstarke Gesichter und Posen zeigen. Gastjurorin war an dem Abend das US-Model Ashley Graham (35). In Berlin erwarten die übrigen Kandidatinnen nun viele Castings und die nächste Challenge.