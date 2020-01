Görges und Struff siegen bei Tennis-Turnier in Adelaide

Australian-Open-Vorbereitung

Die Schleswig-Holsteinerin siegte mit einiger Mühe 7:6 (9:7), 6:3 gegen die Australierin Priscilla Hon und benötigte für den Erfolg 1:47 Stunden. Nächste Gegnerin ist die an Nummer vier gesetzte Schweizerin Belinda Bencic. Kerber hatte bereits am Vortag die nächste Runde erreicht.

Ausgeschieden ist dagegen Tatjana Maria, die nach dem Aus in der Qualifikation noch nachträglich als sogenannter Lucky Loser in das Hauptfeld gerutscht war. Maria unterlag der an Nummer acht gesetzten Tschechin Marketa Vondrousova 3:6, 0:6.

Bei den Herren zog Jan-Lennard Struff dank eines glatten Erfolges unter die letzten 16 ein. Der Davis-Cup-Spieler aus Warstein besiegte den italienischen Lucky Loser Salvatore Caruso 6:4, 6:2. Im Doppel scheiterten die deutschen French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies schon in der ersten Runde mit 6:7 (3:7), 2:6 am niederländisch-kroatischen Duo Wesley Koolhof und Nikola Mektic.

Das Hartplatzturnier in der südaustralischen Stadt dient der Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne. Die erste Runde des Grand-Slam-Turniers beginnt am kommenden Montag.