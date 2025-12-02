Gold und Silber zum Auftakt der Kurzbahn-EM

Lublin (dpa) - Starker Start der deutschen Schwimmer in die Kurzbahn-Europameisterschaften im polnischen Lublin. Gleich im ersten Finale holte die Magdeburgerin Isabel Gose den Titel über 400 Meter Freistil in Europarekordzeit. Dabei unterbot sie in 3:54,33 Minuten die bisherige Bestmarke der Spanierin Mireia Belmonte. Ihre persönliche Bestleistung steigerte Gose um mehr als zwei Sekunden. Nach EM-Gold auf der Langbahn 2022 ist es für Gose der erste Titel bei Kurzbahn-Europameisterschaften.

Olympiasieger Lukas Märtens schlug über die gleiche Distanz als Zweiter an und sicherte sich Silber. Der 23-jährige Magdeburger musste sich erst im Schlussspurt in 3:36,51 Minuten dem Briten Jack McMillan geschlagen geben. Zuvor hatte er lange dem Rennen seinen Stempel aufgedrückt. Für Märtens war es nach 2021 der erste Start bei Kurzbahn-Europameisterschaften.

Sein Vereinskollege Johannes Liebmann belegte mit dem Juniorenweltrekord von 3:37,39 Minuten den vierten Platz.