Navigation

Golden-Globe-Gewinnerin Sally Kirkland mit 84 gestorben

Veröffentlicht: Dienstag, 11.11.2025 16:43

Für ihre Rolle in «Anna ... Exil New York» erhielt Sally Kirkland vor Jahrzehnten einen wichtigen Preis. Die US-Schauspielerin wurde vor allem durch den Film «Bruce Allmächtig» bekannt.

Sally Kirkland gestorben
© Kim D. Johnson/AP/dpa

Todesfall

Los Angeles (dpa) - Die US-Schauspielerin Sally Kirkland, die mit Filmen wie «Bruce Allmächtig» (2003) bekannt wurde, ist tot. Kirkland sei im Alter von 84 Jahren gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf ihren Sprecher. In «Bruce Allmächtig» spielte sie an der Seite von US-Star Jim Carrey. 

Die 1941 in New York geborene Kirkland nahm nach der Schule Schauspielunterricht und bekam dann bald Rollen in Filmen und Theaterstücken. Für ihre Titelrolle in dem Film «Anna ... Exil New York» (1987) wurde Kirkland mit einem Golden Globe ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert. 

Später arbeitete die Schauspielerin, die zweimal verheiratet und zweimal geschieden war, auch als Produzentin.

© dpa-infocom, dpa:251111-930-279267/1

Weitere Meldungen

«Bridgerton»-Star Bailey will sich mit Kindern Zeit lassen

Kino & TV Erfolgreicher Filmstar und jetzt auch noch «Sexiest Man Alive»: Für Schauspieler Jonathan Bailey könnte es schlechter laufen.

Europapremiere "Wicked: Teil 2"

«Ist das Leben nicht schön?» - Papst verrät Lieblingsfilme

Kino & TV Leo XIV. gibt an diesem Wochenende eine Audienz für die Kinowelt. Vorab lässt er eine Liste mit seinen bevorzugten Filmen veröffentlichen. Nur einer kommt nicht aus Hollywood.

Papst Leo XIV.

«Göttin des Pop» - Cher bekommt Bambi

Kultur Sie hat schon den Oscar bekommen, den Emmy, den Grammy - und nun auch noch den Bambi: Cher wird in München ausgezeichnet.

Cher
skyline