Golf-Profi Tiger Woods bei Verkehrsunfall verletzt

Polizeiangaben

Woods sei alleine auf einer Straße in Los Angeles unterwegs gewesen, als sein Auto aus zunächst unbekannter Ursache verunglückt sei, teilte die zuständige Polizeibehörde mit. Das Auto sei so schwer beschädigt worden, dass Woods mit einem speziellen Gerät herausgeschnitten werden musste. Danach sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie schwer Woods verletzt wurde, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Der Golf-Profi befindet sich derzeit nach einer Rücken-Operation in der Reha.

© dpa-infocom, dpa:210223-99-564650/2