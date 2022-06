Golfer Zalatoris und Fitzpatrick vor Finaltag an der Spitze

Die Jungstars Will Zalatoris (25) aus den USA und Matthew Fitzpatrick (27) aus England haben vor dem Finale der 122. US Open in Brookline die größten Chancen auf ihren ersten Sieg bei einem Major-Turnier.

© Charlie Riedel/AP/dpa