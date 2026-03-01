Gothic-Flohmarkt

An den Ständen findet man viele religiöse Symbole wieder. Viele Szenenangehörige lehnen die Kirche ab, viele setzen sich aber auch damit auseinander. Die Szene ist vielfältig. So sucht sich jeder selber aus, wie er sie auslebt. Jule ist Verkäuferin auf dem Markt und gehört seit 12 Jahren der Gothic-Szene an. Sie erklärt, was Gothic-Flohmärkte von Flohmärkten, wie man sie kennt, unterscheidet.