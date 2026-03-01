Gothic-Flohmarkt
Wer interessiert an Gothic, Punk oder Metal ist, ist hier genau richtig. Im Theatersaal des Werkhof Kulturzentrums in Hohenlimburg fand heute ein etwas ungewöhnlicher Flohmarkt statt. Der sogenannte "Gothic-Flohmarkt" war von 12 bis 18 Uhr zu besuchen.
Veröffentlicht: Sonntag, 01.03.2026 17:54
Vor Ort wurden Kleidung, Accessoires, Bücher und vieles mehr verkauft. Was einem dabei sofort ins Auge springt: alles ist Schwarz und erinnert stark an Halloween. Maren Obrzut verkauft an ihrem Stand unter anderem auch Stoff-Fledermäuse und Hexenbretter. Sie erklärt, dass diese zur Provokation dienen und nur Dekoration seien. Dabei hat jeder in der Szene seine eigene Definition von Gothic.
An den Ständen findet man viele religiöse Symbole wieder. Viele Szenenangehörige lehnen die Kirche ab, viele setzen sich aber auch damit auseinander. Die Szene ist vielfältig. So sucht sich jeder selber aus, wie er sie auslebt. Jule ist Verkäuferin auf dem Markt und gehört seit 12 Jahren der Gothic-Szene an. Sie erklärt, was Gothic-Flohmärkte von Flohmärkten, wie man sie kennt, unterscheidet.
Dabei sind dort nicht nur Szenenangehörige willkommen, sondern jeder. Die Stimmung vor Ort ist trotz des dunklen Ambientes sehr positiv. Fantasyautor Paul M. Hermann ist ein Grund weshalb der Gothic-Flohmarkt in Hohenlimburg zu Stande gekommen ist.
Michael Danielak ist Mitarbeiter des Werkhof Kulturzentrums und kein Teil der Szene, aber sehr begeistert von den Leuten, die er vor Ort getroffen hat.