Gottschalk: Raab kommt zurück - ich verabschiede mich

Berlin (dpa) - Showmaster-Legende Thomas Gottschalk hat mit einem Instagram-Post zu einem angeblichen Abschied seine Fans aufgeschreckt und im selben Atemzug Werbung für sein neues Buch gemacht. «Stefan Raab kommt zurück - ich verabschiede mich!», schrieb der Entertainer und Medienprofi (74) am Montag. «Mit einem Buch, in dem ich mir nicht nur Gedanken über die Zeit mache, in der wir leben, sondern diese auch ausspreche. Der Titel: "Ungefiltert".» Damit will er im Oktober auf Lesereise durch Deutschland gehen. Worauf Gottschalk anspielte: Entertainer Stefan Raab (57) hatte sich am Wochenende nach neun Jahren Bildschirmpause als Showmaster zurückgemeldet und legt schon am Mittwoch los.

Gottschalk schrieb über den Tenor seines Buches: «Ich beschwere mich aber nicht, sondern wundere mich nur. So laut wie immer! Ich würde mich freuen, wenn die Fragen, die ich stelle, auch beantwortet würden. Wer selber lesen will, muss sich das Buch kaufen. Wer mir dabei zuhören will, wie ich lese, soll zu meinen Lesungen kommen und dabei den Dialog mit mir suchen. Der Raab hat sich schon verhauen lassen. Kann sein, dass man mich für das, was ich denke, auch vermöbeln wird! Aber ich stehe dazu.»

Unter die Lobesreden und Kartenanfragen der Fans mischt sich in den Kommentaren auch die Sorge, dass das Urgestein der deutschen Unterhaltung sich für immer vom Bildschirm zurückziehen könnte. «Du gehörst zu der Fernsehgeschichte Deutschlands. Mit dir geht auch das Fernsehen, was wir noch für gut empfanden», schreibt ein User. Ein anderer Fan hinterließ: «Wie? Du verabschiedest dich? Doch hoffentlich nicht von der Mattscheibe.»

Unter anderem plant der ehemalige Gastgeber der ZDF-Samstagabendshow «Wetten, dass..?» am 19. Oktober eine Signierstunde auf der Frankfurter Buchmesse. Weitere Stationen der Lesereise sind Hamburg, Berlin, München, Wien und Köln. Gottschalk, der zu den bekanntesten deutschen Unterhaltern zählt, hat vor «Ungefiltert» schon zwei Bücher geschrieben: «Herbstblond» aus dem Jahr 2015 und «Herbstbunt» von 2019.