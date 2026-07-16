Grande Finale im Theater Hagen

Praktisch das ganze Haus steht dafür Samstagabend auf der Bühne und sorgt für ein facettenreiches und unterhaltsames Programm. Dazu gehören Beiträge aus dem Musiktheater- dem Tanz- und dem Konzertbereich, präsentiert von Gesangsensemblemitgliedern, dem Ballett Hagen und dem Philharmonischen Orchester Hagen. Das Theater hat auch Gäste dabei. Die kommen von Aalto Ballett Theater Essen und vom Tanz Bielefeld. Die Essener Drag Queen Ms. Foxy Bless führt durch das Programm. Es soll ein bunter und inspirierender Abend werden.