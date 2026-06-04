Großbrand in Wetter

Ein Farbbecken der Firma Zeschky im Volmarsteiner Industriegebiet hatte Feuer gefangen. Verletzte gibt es keine.

Das Feuer war um 10:20 gemeldet worden und ist mittlerweile unter Kontrolle, die Feuerwehr ist jetzt mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Das THW ist vor Ort. Die Halle ist möglicherweise einsturzgefährdet – das muss noch untersucht werden.

Wegen der Rauchentwicklug musste die A 1 zwischen Gevelsberg und Volmarstein zeitweise gesperrt werden. Der Einsatz dürfte noch bis in den Donnerstag Nachmittag gehen.