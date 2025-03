Große Bühne zum Abschied: Eisenbichler fliegt auf Rang zwei

Das Team-Skifliegen in Planica steht im Zeichen des Karriere-Endes von Markus Eisenbichler. In seinem letzten Wettkampf zeigt der Bayer nochmal, was ihn auszeichnet.

© Darko Bandic/AP/dpa