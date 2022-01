Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr ist aktuell mit einem Großaufgebot in Eckesey im Einsatz. Es brennt im ersten Obergeschoss eines Gebäudes an der Eckeseyer Straße. Es sind noch Personen im Inneren, die jetzt gerettet werden müssen. Der Rettungsdienst ist in Alarmbereitschaft. Nach ersten Informationen gibt es mehrere Verletzte. Wegen der starken Rauchentwicklung sollen Fenster geschlossen bleiben.

