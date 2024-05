Großer Ansturm: Probleme bei Ticketverkauf für Fußball-EM

Frankfurt/Main (dpa) - Ein riesiger Ansturm auf Tickets für die Fußball-EM in Deutschland hat die Fans auf eine Nervenprobe gestellt und für Probleme sowie lange Wartezeiten gesorgt.

Wie ein Sprecher des Organisationskomitees sagte, befanden sich zwischenzeitlich mehr als 500.000 Fans in der Warteschlange. Man tue das Beste, um die Wartezeit zu verringern, hieß es.

Die Europäische Fußball-Union UEFA stellte am Vormittag ein Kontingent von mehr als 100.000 Tickets für die EM im Sommer zur Verfügung. Für die Fans ist es die wohl letzte realistische Chance auf Tickets. Die UEFA vergibt die Karten nach dem Prinzip «First come, first serve» - übersetzt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.