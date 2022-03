Großer Lichtblicke-Spendentag am 10. März 2022

Die Menschen in der Ukraine brauchen im Moment jede Unterstützung, die sie bekommen können. Die NRW-Lokalradios und die Aktion Lichtblicke e. V. stehen seit 24 Jahren in Nordrhein-Westfalen für schnelle, unbürokratische Hilfe und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Auch mit den Menschen, die gerade in der Ukraine ihren Frieden und ihre Freiheit wehrhaft verteidigen, zeigen sich die NRW-Lokalradios und die Aktion Lichtblicke solidarisch: Unter dem Motto "Aktion Lichtblicke – Gemeinsam für den Frieden" bitten die NRW-Lokalradios ab sofort ihre Hörer um Spenden für die Menschen in und aus der Ukraine.

Nächsten Donnerstag, 10. März 2022, steht am Großen Lichtblicke-Spendentag das Programm der NRW-Lokalradios ganz im Zeichen der Menschen in der Ukraine. Den ganzen Tag rufen die NRW-Lokalradios zu Spenden auf und berichten über Menschen und Projekte, die sich für die Ukraine einsetzen und engagieren.

So könnt ihr spenden

Alle Informationen, wie und wo ihr Spenden kommt haben wir euch HIER zusammengefasst.

"Wir sind den Spendern der Aktion Lichtblicke außerordentlich dankbar, dass sie gemeinsam mit Caritas international die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine unterstützen. Die Lage ist dramatisch und verändert sich schnell. Wir sind deshalb in ständigem Austausch mit unseren Caritas-Partnern vor Ort und tun alles dafür, um zu helfen"

Oliver Müller, Leiter von Caritas international.

"Stündlich steigt die Zahl der Menschen, die über die Grenzen nach Polen, Rumänien, Ungarn, in die Slowakei und die Republik Moldau fliehen. Es wird in den kommenden Tagen darum gehen, Orientierung zu bieten und Nothilfe zu leisten. Wir rechnen damit, dass der Bedarf an Hilfe noch deutlich zunehmen wird."

Martin Keßler, Direktor Diakonie Katastrophenhilfe.

Die Aktion Lichtblicke e. V. und die NRW-Lokalradios sagen jetzt schon Danke an alle, die sich bei der Aktion "Gemeinsam für den Frieden" engagieren und mit jedem Spenden-Cent die Menschen in und aus der Ukraine unterstützen.