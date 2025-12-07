Großer Sachschaden

Die Frau zündet in der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße einen Feuerwerkskörper, der ganzjährig legal verkauft und gezündet werden darf. Der gerät unter ein geparktes Auto und entzündet dort liegendes Laub. Die Kettenreaktion ist nicht mehr zu stoppen. Das Laub lässt sich nicht löschen, schlägt auf das Auto über, es fängt an zu brennen. Die Feuerwehr kann nur noch verhindern, dass weitere Autos beschädigt werden. Der Mercedes brennt komplett aus. Sachschaden: rund 30.000 Euro. Und: eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung.