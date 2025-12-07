Anzeige
Großer Sachschaden
Kleines Kinderfeuerwerk - großer Sachsachaden. Am Nikolaustag Vormittag wollte eine Mutter ihrem Fünfjährigen in Vorhalle eine kleine Freude bereiten. Die Sache mit dem Feuerwerk ging allerdings schief.

Veröffentlicht: Sonntag, 07.12.2025 14:56

Die Frau zündet in der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße einen Feuerwerkskörper, der ganzjährig legal verkauft und gezündet werden darf. Der gerät unter ein geparktes Auto und entzündet dort liegendes Laub. Die Kettenreaktion ist nicht mehr zu stoppen. Das Laub lässt sich nicht löschen, schlägt auf das Auto über, es fängt an zu brennen. Die Feuerwehr kann nur noch verhindern, dass weitere Autos beschädigt werden. Der Mercedes brennt komplett aus. Sachschaden: rund 30.000 Euro. Und: eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung.

