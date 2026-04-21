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Großes Graffiti-Projekt in den Sommerferien
© pixabay
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Großes Graffiti-Projekt in den Sommerferien

Am Ende steht ein großflächiges Graffiti-Bild an der Schallschutzmauer Bahnstraße in Hohenlimburg. In den Sommerferien können es Jugendliche ab 12 gemeinsam mit Profis gestalten.

Veröffentlicht: Dienstag, 21.04.2026 16:06

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Anfang August geht es im Jugendzentrum Hohenlimburg erstmal um die Grundlagen, erste eigene Entwürfe für die Schallschutzmauer. In Woche 2 dann die Praxisphase - die entwickelten Ideen werden vor Ort gemeinsam umgesetzt. Das „KreHAtiv Kollektiv Hagen“ begleitet den gesamten Prozess fachlich. Initiiert wurde das Projekt vom Citymanagement Hohenlimburg. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anzahl der Plätze jedoch begrenzt.

Eine Anmeldung ist ab sofort per E-Mail möglich. Anmeldeschluss ist der 6. Juli.

  

(krehativ.kollektiv@mail.de)

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