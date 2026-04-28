Großrazzia gegen Hells Angels in NRW

Unser Interview mit Innenminister Reul
Im Interview mit José Narciandi, dem Leiter unseres Landtagsstudios, erläutert NRW-Innenminister Herbert Reul einige Einzelheiten zur Großrazzia gegen die Hells Angels.
Einsatz in 28 Städten
Seit den frühen Morgenstunden läuft in Nordrhein-Westfalen eine großangelegte Razzia gegen die Rockergruppe Hells Angels. Rund 1.200 Einsatzkräfte durchsuchten mehr als 50 Objekte in insgesamt 28 Städten. Schwerpunkte lagen unter anderem in Leverkusen, Köln und Dortmund. Auch Spezialeinsatzkräfte waren beteiligt.
Verbotenes Chapter im Fokus
Im Zentrum der Ermittlungen stand ein neu gegründetes Chapter in Leverkusen, das bereits vor der Razzia verboten worden war. Laut Innenminister Herbert Reul hatten Hinweise auf organisierte Kriminalität zu den Ermittlungen geführt:
„Wir sind dann auf dieses Chapter in Leverkusen gestoßen. Damit ist dieses Chapter verboten worden.“
Festnahme und viele Beschuldigte
Insgesamt richten sich die Maßnahmen gegen 44 Beschuldigte im Alter von 21 bis 59 Jahren. Der Präsident des Leverkusener Ablegers wurde festgenommen, gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor. Die Ermittler gehen unter anderem dem Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung und räuberischer Erpressung nach.
Millionenwerte und Beweise gesichert
Bei den Durchsuchungen konnten Vermögenswerte von bis zu 2,5 Millionen Euro sichergestellt werden. Außerdem fanden die Beamten Waffen und Hinweise auf Drogenkriminalität. Reul betonte im Interview mit uns die Bedeutung solcher Maßnahmen:
„Wenn man verbietet, muss man sich die Strukturen und alle möglichen Beteiligten näher anschauen.“
Reul: Schlag gegen organisierte Kriminalität
Nach Angaben des Innenministers geht es bei den Ermittlungen unter anderem um Drogenhandel, das Türstehermilieu und gewaltsame Konflikte. Ziel sei es, kriminelle Strukturen nachhaltig zu zerschlagen.
„Das Verbot ist eine Chance: erstens eine Struktur zu zerschlagen (…) auch, um kriminelle Täter ausfindig zu machen und dann Strafverfahren in Gang zu setzen.“
Das Interview mit Herbert Reul zum Nachlesen
Narciandi: Herr Minister, es gab heute zahlreiche Razzien quer durch NRW. Ein großer Schwerpunkt war Leverkusen. Was war denn der konkrete Ermittlungsanlass für diese Razzien?
Reul: Wir hatten Hinweise auf organisierte Kriminalität, die wurden erfragt, erforscht. Wir sind dann auf dieses Chapter in Leverkusen gestoßen. Damit ist dann dieses Chapter verboten worden. Und in der Konsequenz - wenn man verbietet, muss man jetzt auch alle Strukturen und alle möglichen Beteiligten sich näher anschauen. Das waren die Durchsuchungsbeschlüsse, und das muss dann auf einen Schlag passieren, weil man ansonsten keine Chance hat, alles sicherzustellen. Jetzt muss man abwarten, was dabei rauskommt und wie viele Beweise man bekommt. Das kann auch ein paar Tage dauern.
Narciandi: Es gibt Hinweise darauf, dass dieses Chapter in Leverkusen noch ganz jung war, frisch gegründet. Wie sinnvoll sind denn Verbote einzelner Chapter, wenn es immer wieder Neugründungen gibt?
Reul: Es ist trotzdem wichtig - wenn sie nichts tun, gehen die munter weiter. Das Verbot ist eine Chance: erstens eine Struktur zu zerschlagen, zweitens an Vermögen zu kommen, drittens denen die Arbeit für die Zukunft unmöglich oder schwer zu machen und viertens natürlich auch, um kriminelle Täter ausfindig zu machen und dann Strafverfahren in Gang zu setzen.
Narciandi: Leverkusen war eine Neugründung. Man kann den Eindruck bekommen, dass sich da in der jüngsten Vergangenheit immer mehr tut. Was sind denn die Erkenntnisse aus dem Ministerium?
Reul: Wir haben nur die Erkenntnisse, dass hier eine Neugründung entstanden ist - offensichtlich schon mit vorbereitender Tätigkeit, Interesse an organisierter Kriminalität. Und damit haben wir dann zugeschlagen.
Narciandi: Organisierte Kriminalität ist ein recht weiter Begriff. Gab es bestimmte Konzentrationen auf bestimmte Bereiche?
Reul: Schutzgelderpressung, Drogenhandel und auch Produktion, Auseinandersetzungen zwischen Gruppen auf der Straße und einiges andere mehr.
Stand: 28.04.2026, 12:00 Uhr