Großrazzia gegen Hells Angels in NRW





Narciandi: Herr Minister, es gab heute zahlreiche Razzien quer durch NRW. Ein großer Schwerpunkt war Leverkusen. Was war denn der konkrete Ermittlungsanlass für diese Razzien?





Reul: Wir hatten Hinweise auf organisierte Kriminalität, die wurden erfragt, erforscht. Wir sind dann auf dieses Chapter in Leverkusen gestoßen. Damit ist dann dieses Chapter verboten worden. Und in der Konsequenz - wenn man verbietet, muss man jetzt auch alle Strukturen und alle möglichen Beteiligten sich näher anschauen. Das waren die Durchsuchungsbeschlüsse, und das muss dann auf einen Schlag passieren, weil man ansonsten keine Chance hat, alles sicherzustellen. Jetzt muss man abwarten, was dabei rauskommt und wie viele Beweise man bekommt. Das kann auch ein paar Tage dauern.





Narciandi: Es gibt Hinweise darauf, dass dieses Chapter in Leverkusen noch ganz jung war, frisch gegründet. Wie sinnvoll sind denn Verbote einzelner Chapter, wenn es immer wieder Neugründungen gibt?





Reul: Es ist trotzdem wichtig - wenn sie nichts tun, gehen die munter weiter. Das Verbot ist eine Chance: erstens eine Struktur zu zerschlagen, zweitens an Vermögen zu kommen, drittens denen die Arbeit für die Zukunft unmöglich oder schwer zu machen und viertens natürlich auch, um kriminelle Täter ausfindig zu machen und dann Strafverfahren in Gang zu setzen.





Narciandi: Leverkusen war eine Neugründung. Man kann den Eindruck bekommen, dass sich da in der jüngsten Vergangenheit immer mehr tut. Was sind denn die Erkenntnisse aus dem Ministerium?





Reul: Wir haben nur die Erkenntnisse, dass hier eine Neugründung entstanden ist - offensichtlich schon mit vorbereitender Tätigkeit, Interesse an organisierter Kriminalität. Und damit haben wir dann zugeschlagen.





Narciandi: Organisierte Kriminalität ist ein recht weiter Begriff. Gab es bestimmte Konzentrationen auf bestimmte Bereiche?





Reul: Schutzgelderpressung, Drogenhandel und auch Produktion, Auseinandersetzungen zwischen Gruppen auf der Straße und einiges andere mehr.