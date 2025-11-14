Navigation

Großrazzia gegen Schleuser - Vier Festnahmen

Veröffentlicht: Freitag, 14.11.2025 12:41

Elf Beschuldigte sollen Arbeitskräfte ausgebeutet und Löhne nicht gezahlt haben, auch Steuerhinterziehung steht im Raum. Bei einer Großrazzia im Südwesten kommt es zu Durchsuchungen und Festnahmen.

Durchsuchungen

Offenburg/Berlin (dpa) - Bei einer Großrazzia gegen mutmaßliche Schleuser und Steuerhinterzieher in Baden-Württemberg und Berlin sind vier Personen festgenommen worden. Sie sollten im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden, weitere sieben Verdächtige sind auf freiem Fuß. Zahlreiche Objekte seien durchsucht worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Baden-Baden weiter. Rund eine halbe Million Euro seien eingefroren worden.

Bei den insgesamt elf Beschuldigten handelt es sich um Unternehmerinnen und Unternehmer der Gastronomie sowie der Kosmetikbranche. Sie stünden im Verdacht, Arbeitskräfte ausgebeutet und Löhne nicht gezahlt zu haben. Zudem sollen sie sich als Schleuser betätigt und in großem Stil Steuern hinterzogen haben. 

Die nächtliche Aktion mit rund 600 Einsatzkräften von Zoll, Bundespolizei und Steuerfahndung hatte sich schwerpunktmäßig im Südwesten in Baden-Baden, dem Ortenaukreis, den Landkreisen Calw, Böblingen und Lörrach sowie im Zollernalbkreis und im Enzkreis abgespielt. Auch Berlin war betroffen.

Der Razzia vorangegangen waren Ermittlungen der Ermittlungsgruppe «Aceton» des Hauptzollamts Lörrach, der Bundespolizeiinspektion Offenburg sowie des Finanzamts Freiburg-Land.

