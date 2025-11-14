Navigation

Großrazzia gegen Schleuserkriminalität in zwei Bundesländern

Veröffentlicht: Freitag, 14.11.2025 02:03

Zoll, Bundespolizei und Steuerfahndung gehen gegen mutmaßliche Schleuser und Steuerhinterzieher vor: Im Fokus stehen mehrere Regionen im Südwesten und der Hauptstadt. Was bisher bekannt ist.

Bundespolizei
© Sven Hoppe/dpa

Durchsuchungen

Offenburg/Berlin (dpa) - In Baden-Württemberg und Berlin läuft seit dem Abend eine groß angelegte Razzia gegen mutmaßliche Schleuser und Steuerhinterzieher. Insgesamt waren zwischen 600 und 700 Beamte des Zolls, der Bundespolizei sowie der Steuerfahndung im Einsatz, wie die Bundespolizei Offenburg mitteilte. Die Durchsuchung mehrerer Objekte sowie die Befragung von Personen dauerten noch immer an, hieß es. Zu möglichen Festnahmen lagen zunächst keine Informationen vor. Erste Beweise seien jedoch bereits sichergestellt worden.

Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt in Baden-Württemberg. Im Visier der Ermittler standen unter anderem die Städte Baden-Baden, Böblingen, Lörrach sowie der Ortenaukreis, der Zollernalbkreis und der Enzkreis. Zudem finden auch innerhalb Berlins Durchsuchungen statt. 

Ausgangspunkt der Aktion war ein Beschluss der Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Der Verdacht der Einschleusung von Personen aus Drittstaaten sowie die bandenmäßige Steuer- und Lohnhinterziehung stehen im Raum. Weitere Informationen sollen am Freitag veröffentlicht werden, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:251114-930-290928/1

Weitere Meldungen

Bargeldberge, Geschäfte und Liebschaften auf Russisch

Politik Eingeschweißtes Bargeld aus US-Notenbanken, Liebe unter Ministern, heimlicher Hauskauf im Ausland und alles in der falschen Sprache.

Korruptionsskandal in der Ukraine

Nach Korruptionsskandal: Kiew will Staatskonzerne überprüfen

Politik Die Ukraine wird von einem schweren Korruptionsskandal erschüttert. Nun kündigt die Regierung erste Maßnahmen an. Für einen Staatskonzern gibt es bereits Konsequenzen.

Regierungschefin der Ukraine Julia Swyrydenko

Horror in Italien: Mutter tötet neunjährigen Sohn

Panorama Die Eltern leben getrennt, das Kind kommt abends nicht zum Vater zurück. Daraufhin schaltet er die Polizei ein. Die Beamten machen eine grausame Entdeckung.

Autos der italienischen Polizei
skyline