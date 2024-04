Grünen-Fraktionschefs: Merkel kommt zu Trittins Abschied

Berlin (dpa) - Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird nach Angaben der Grünen an der Abschiedsveranstaltung für den früheren Partei- und Fraktionschef sowie Umweltminister Jürgen Trittin teilnehmen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann und Katharina Dröge teilten dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) mit, sie freuten sich sehr, dass Merkel ihre Einladung angenommen habe.

Merkel und Trittin würden sich aus vielen Jahren parlamentarischer Arbeit kennen. «Sie haben in den vergangenen Jahren in ihren unterschiedlichen Rollen - in der Regierung, aus der Opposition - und im Wissen um teils unterschiedliche politische Auffassungen viel zusammengearbeitet, erklärten die Fraktionschefinnen. Sie wiesen darauf hin, dass es sich um eine fraktionsinterne Veranstaltung handele. Über den Auftritt Merkels zum Trittin-Abschied hatte der «Spiegel» am Dienstag berichtet, eine Bestätigung durch die Grünen-Fraktion hatte es aber noch nicht gegeben.

Trittin hatte im Dezember angekündigt, sein Bundestagsmandat niederzulegen. Anfang Januar schied er nach rund 25 Jahren aus dem Parlament aus. Von 1998 bis 2005 war er Umweltminister. Merkel war Trittins Vorgängerin in diesem Amt von 1994 bis 1998. In den vergangenen Jahren trat Trittin vor allem als Außenpolitiker in Erscheinung. Am Juli feiert er seinen 70. Geburtstag.