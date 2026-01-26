Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Florian Silbereisen
© Jens Kalaene/dpa
Der MDR hat den Weg für eine Fortsetzung seiner Showreihe in der ARD in den Jahren 2027 und 2028 freigemacht. (Archivbild)
Teilen:

Grünes Licht für weitere Feste mit Florian Silbereisen

Fans von Florian Silbereisen können sich freuen: Der MDR plant weitere Ausgaben der erfolgreichen Feste-Shows. Was bislang zur Verlängerung bekannt ist.

Veröffentlicht: Montag, 26.01.2026 13:16

Anzeige

TV-Shows

Anzeige

Leipzig (dpa) - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat grünes Licht für eine Fortsetzung der TV-Showreihe «Die Feste mit Florian Silbereisen» gegeben. «Wir freuen uns, dass der MDR-Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung dem Vorschlag des MDR zugestimmt hat, die Feste mit Florian Silbereisen für die ARD in den Jahren 2027/2028 im bisherigen Umfang fortzusetzen», erklärte der Sender. Zu weiteren Einzelheiten äußerte sich der MDR nicht. Vertragliche Details könne man mit Blick auf noch anstehende Befassungen in weiteren ARD-Gremien derzeit nicht geben, hieß es.

Die Shows mit dem Schlagersänger und Moderator zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Unterhaltungssendungen im Ersten. Die formale Befassung weiterer ARD-Gremien steht noch aus.

Silbereisen zählt zu den bekanntesten Showgrößen im Schlagergeschäft. Der Moderator und Sänger ist vielen TV-Zuschauern auch als Schauspieler bekannt. In der ZDF-Klassiker-Reihe «Traumschiff» spielt er seit Jahren Kapitän Max Parger.

Anzeige
© dpa-infocom, dpa:260126-930-598804/1
Anzeige
Anzeige
Anzeige