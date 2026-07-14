© Radio Hagen
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Grünes Licht vom Marienhof
Die nächsten Schritte zum in Sachen Sanierung und Umbau der Talbrücke Brunsbecke sind getan. Das BUND Bildungszentrum Marienhof hat Autobahn Westfalen jetzt die Erlaubnis erteilt, auf dem Gelände zu bauen.
Dadurch können jetzt auf den Flächen des Marienhofs entsprechende Zuwege für die Baustellenfahrzeuge geschaffen werden.
Veröffentlicht: Dienstag, 14.07.2026 16:32
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Die Füße der neuen Brücke stehen auf dem Gelände des Naturschutz-Zentrums.
Aus Sicht von Stefan Förster, dem Geschäftsführer vom Marienhof sind die Maßnahmen schlicht notwendig.
Es gehe vor allem darum ein „Rahmede 2“ zu verhindern. Das wäre für alle, gerade auch für die Wirtschaft in der Region, fatal.
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