Grünes Licht vom Marienhof

Die nächsten Schritte zum in Sachen Sanierung und Umbau der Talbrücke Brunsbecke sind getan. Das BUND Bildungszentrum Marienhof hat Autobahn Westfalen jetzt die Erlaubnis erteilt, auf dem Gelände zu bauen.

Dadurch können jetzt auf den Flächen des Marienhofs entsprechende Zuwege für die Baustellenfahrzeuge geschaffen werden.