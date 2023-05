Guardiola über Rekordmann Haaland: «Erling ist unglaublich»

London (dpa) - Selbst Trainer Pep Guardiola staunte über den neuen Premier-League-Rekordtorschützen Erling Haaland. «Er ist unglaublich. Er ist erst 22 - und hat noch fünf Spiele vor sich», meinte der Spanier, nachdem der Norweger seinen 35. Treffer in der englischen Eliteliga für Manchester City erzielt hatte.

Der Norweger löste damit Andrew Cole (1993/94) und Alan Shearer (1994/95) als bisherige Rekordhalter ab. «Wir haben erwartet, dass er Tore erzielt, aber dass er die Rekorde von Cole und Shearer bricht …», meinte Guardiola ungläubig.

Durch den am Ende klaren 3:0-Erfolg im Nachholspiel am Mittwoch gegen West Ham United überholte ManCity wieder den FC Arsenal und hat als Spitzenreiter nun einen Punkt Vorsprung vor dem Team aus London. Der Bayern-Bezwinger in der Champions League hat zudem ein Spiel weniger als der Titelrivale absolviert.

Der Niederländer Nathan Aké (50.), Haaland (70.) und Phil Foden (85.) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Fodens Tor war zudem das 1000. in der Trainer-Ära von Guardiola bei den Citizens.