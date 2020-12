Guildo und das Hagener Weihnachtsmärchen

Auch Guildo Horn und die Orthopädischen Strümpfe können nicht auf Weihnachtstour gehen – und auch nicht in Hagen Station machen. Das „Fest der Liebe“ fällt aber nicht ins Wasser. Am 23. Dezember wird die Weihnachtsshow von Guildo aus der Europahalle Trier übertragen. Kostenfrei und in Farbe.

INFOS

27. Dezember, 15.00 Uhr, ALICE IM WUNDERLAND – theaterhagen.de

23. Dezember, 20.00 Uhr, Weihnachtsshow von Guildo Horn und den Orthopädischen Strümpfen Zuschauen kann man online über guildo-horn.com und beim Bürgerrundfunk OK54