Gute erste Hälfte und Volland: Leverkusen siegt in Paderborn

Bundesliga

Paderborn (dpa) - Bayer Leverkusen hat mit zeitweise furiosem Offensivfußball einen Traumstart in die Rückrunde hingelegt und bleibt im Rennen um die Champions-League-Plätze weiter dick im Geschäft.

Die vor allem in der ersten Hälfte dominante Mannschaft von Trainer Peter Bosz besiegte den SC Paderborn zum Abschluss des 18. Spieltags der Fußball-Bundesliga verdient mit 4:1 (3:0).

Der starke Doppelpacker Kevin Volland (11./14. Minute), Julian Baumgartlinger (36.) und Kai Havertz (75.) erzielten vor 14.889 Zuschauer in Paderborn die Tore für die Gäste aus dem Rheinland, die in der Tabelle wieder auf Rang sechs vorrückten. Der Rückstand auf den ersten Königsklassen-Platz beträgt nur zwei Zähler. Paderborns Hoffnungen auf den Klassenverbleib erhielten dagegen einen herben Dämpfer. Der Treffer von Dennis Srbeny (51.) war zu wenig, sechs Punkte fehlen dem Tabellenletzten auf den rettenden 15. Rang.

Doppeltorschütze Volland war rundum zufrieden. «Wir haben die Torchancen genutzt - auch zur richtigen Zeit», sagte der Angreifer nach dem schnellsten Doppelpack seiner Karriere - und dem ersten per Kopf. Paderborns Trainer Steffen Baumgart schimpfte auf Schiedsrichter Daniel Siebert, weil er sein Team in vielen kleineren Szenen vom Referee benachteiligt sah. «Wir als kleiner Verein haben auch Respekt verdient», sagte der Coach, der auch die Gelbe Karte sah, gab aber zu: «Am Ende lag es nicht am Schiedsrichter. Es lag an unserer Leistung - und an einer ganz starken Leistung von Leverkusen.»

Zwei Tage nach der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung von Bosz bis 2022 ging das Team des Niederländers von Beginn an engagiert und offensiv zu Werke. Schon in der zweiten Minute hätte Nationalspieler Havertz Bayer 04 eigentlich in Führung bringen müssen, doch das 20 Jahre alte Ausnahmetalent zielte aus elf Metern nicht genau genug.

Kurz darauf machte es Volland besser - und das binnen vier Minuten gleich doppelt! Zunächst platzierte der Leverkusener Stoßstürmer einen Kopfball nach schöner Flanke von Moussa Diaby unhaltbar für SCP-Keeper Leopold Zingerle in die rechte Ecke. Dann vollendete er eine geschickte Freistoßvariante dank guten Timings beim Absprung zum 2:0. Kerem Demirbay hatte den Ball in den Strafraum gehoben, von der Grundlinie brachte der agile Havertz das Spielgerät hoch vor das Tor, dort setzte sich Volland im Kopfballduell mit Sebastian Vasiliadis durch.

Paderborn mühte sich, blieb jedoch klar unterlegen. Coach Steffen Baumgart tigerte unermüdlich an der Seitenlinie entlang, machte seinen Spielern Mut und versuchte, sie nach vorn zu treiben. Doch es half nichts: Die Stürmer Sven Michel und Srbeny, der nach seiner Rückkehr von Norwich City direkt in der Startelf stand, hingen in der Luft und kamen nicht in gefährliche Abschluss-Situationen.

Ganz anders die Gäste: Vor allem im Mittelfeld spielte Leverkusen seine individuelle Klasse und technische Überlegenheit immer wieder aus. Mit dem 3:0 von Baumgartlinger schien die Partie noch vor der Pause entschieden. Ungewöhnlich: Trotz des Klassenunterschieds im ersten Durchgang verzichteten Paderborns Fans darauf, ihre Mannschaft auszupfeifen.

Nach dem Seitenwechsel bedankte sich das Team mit dem Anschluss. Srbeny traf sechs Minuten nach Wiederanpfiff zum 1:3. Sein zuvor letztes Tor für den SCP hatte der 25-Jährige fast genau zwei Jahre vorher erzielt - damals noch in der 3. Liga. Der Treffer gab den Gastgebern Aufwind. Die Paderborner probierten noch einmal alles, kamen zu weiteren Möglichkeiten, konnten den Leverkusener Sieg aber nicht mehr gefährden.

Kevin Volland trifft per Kopfball zur Leverkusener 1:0-Führung gegen den SC Paderborn. Foto: Friso Gentsch/dpa © Friso Gentsch (dpa) Kevin Volland trifft per Kopfball zur Leverkusener 1:0-Führung gegen den SC Paderborn. Foto: Friso Gentsch/dpa © Friso Gentsch (dpa)

Paderborns Gjasula (l-r), Vasiliadis und Zingerle können das 0:2 von Kevin Volland (2.v.l) nicht verhindern. Foto: Friso Gentsch/dpa © Friso Gentsch (dpa) Paderborns Gjasula (l-r), Vasiliadis und Zingerle können das 0:2 von Kevin Volland (2.v.l) nicht verhindern. Foto: Friso Gentsch/dpa © Friso Gentsch (dpa)

Paderborns Hintermannschaft um Sebastian Schonlau (M) lässt nach dem Gegentreffer zum 0:3 die Köpfe hängen. Foto: Friso Gentsch/dpa © Friso Gentsch (dpa) Paderborns Hintermannschaft um Sebastian Schonlau (M) lässt nach dem Gegentreffer zum 0:3 die Köpfe hängen. Foto: Friso Gentsch/dpa © Friso Gentsch (dpa)