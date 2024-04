Habeck beginnt den Tag im Luftschutzkeller

Kiew (dpa) - Für Vizekanzler Robert Habeck hat der Tag im Luftschutzkeller begonnen. In Kiew wurde am Freitagmorgen um 4.40 Uhr Ortszeit (3.40 Uhr deutsche Zeit) Luftalarm ausgelöst. Der Grünen-Politiker sowie Begleiterinnen und Begleiter verbrachten rund anderthalb Stunden in der Tiefgarage ihres Hotels, bis wieder Entwarnung gegeben wurde.

Habeck ist seit Donnerstag in der Ukraine und setzte seine Reise am Morgen fort. Geplant ist auch noch ein Besuch in Moldau, wo Habeck unter anderem mit Ministerpräsident Dorin Recean zusammenkommen will.

Angaben der ukrainischen Luftwaffe zufolge waren mehrere Raketen der Auslöser des Luftalarms, die anfänglich einen Kurs auf nordukrainische Gebiete nahmen und dann abdrehten. In der Nacht zum Freitag gab es erneut in vielen Regionen der Ukraine Luftalarm, Einschläge wurden im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk etwa in der Stadt Pawlohrad und aus dem südukrainischen Gebiet Odessa gemeldet. Die ukrainische Flugabwehr hat eigenen Angaben nach in der Nacht 15 von 22 Raketen und alle 14 Drohnen abgefangen.

Zugleich klagt auch Russland über Angriffe des ukrainischen Militärs. So gab es im Grenzgebiet Belgorod in der Nacht einen Raketenalarm.