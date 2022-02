Habeck zur Ukraine: «Nun ist das Unfassbare geschehen»

Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat entsetzt auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagiert. «Nun ist das Unfassbare geschehen», erklärte der Grünen-Politiker am Donnerstag.

«Russland greift die Ukraine an. Wir haben einen Landkrieg in Europa, von dem wir dachten, er sei nur noch in Geschichtsbüchern zu finden. Es ist ein schamloser Bruch des Völkerrechts, wir verurteilen ihn auf Schärfste.»

Dieser Tag sei eine Zäsur für Europa und die Welt, so Habeck. «Diese bewusst herbeigeführte russische Aggression wird Leid über viele Menschen bringen.» Alle Kraft und Solidarität gelte der ukrainischen Bevölkerung. «Für Russland wird dieser Angriff schwere politische und wirtschaftliche Konsequenzen haben.»

Bereits am Mittwochabend sagte der Grünen-Politiker in der ARD-Sendung «maischberger. die woche», man stehe «kurz vor einem massiven Landkrieg in Europa». «Ich glaube, dass man, wenn man so eine Aufrüstungsspirale beginnt, schwer da wieder rauskommt.»

Eine Lage «wie seit den Balkankriegen nicht mehr»

«Das ist eine Situation in einer so konkreten Lage, wie wir sie mindestens seit den Balkankriegen nicht mehr gehabt haben, und das waren im weitesten Sinne Bürgerkriege, es war nicht, dass ein Land ein anderes drohte zu überrollen», sagte Habeck.