Hagau lo gohn! Das ist Hagens neues Prinzenpaar

Die Stimmung im Ratssaal ist wie alljährlich närrisch und ausgelassen. Sowohl André II als auch Ilga I sind in Hagen keine Unbekannten: Er ist Hagens Ordnungsdezernent und sie ist bei der Stadt im Jugenamt für den Kinderschutz zuständig. Zudem war es für Oberbürgermeister Dennis Rehbein die erste Sessionseröffnung als Würdenträger der Stadt und leidenschaftlichem Karnevalisten. Er freut sich im Radio Hagen-Gespräch besonders darüber, dass Jung und Alt zusammenkommen.