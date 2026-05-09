Hagen blüht auf 2025

Wer noch vorbeischauen möchte: Heute (Samstag) noch bis 20 Uhr und morgen (Sonntag) von 13-18 Uhr!





Vor allem Familien sind unterwegs. Auf mehreren Aktionsflächen gibt es Mitmachangebote für Kinder, dazu Walking-Acts und viele Stände zum Bummeln und Entdecken. So zum Beispiel bei Monique Mocke. Sie hat das erste Mal einen ganz besonderen Stand in der Innenstadt für Kinder aufgebaut.