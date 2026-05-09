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Hagen blüht auf 2025
© Radio Hagen
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Hagen blüht auf 2025

"Hagen blüht auf“ lockt Wochenende wieder viele Menschen in die City. Hier gibt es alle Infos!

Veröffentlicht: Samstag, 09.05.2026 11:58

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Wer noch vorbeischauen möchte: Heute (Samstag) noch bis 20 Uhr und morgen (Sonntag) von 13-18 Uhr!


Vor allem Familien sind unterwegs. Auf mehreren Aktionsflächen gibt es Mitmachangebote für Kinder, dazu Walking-Acts und viele Stände zum Bummeln und Entdecken. So zum Beispiel bei Monique Mocke. Sie hat das erste Mal einen ganz besonderen Stand in der Innenstadt für Kinder aufgebaut.

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Mitmach-Aktion für Kinder
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Hagen blüht auf 2025
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Auch das Frühlingswetter zieht viele Menschen nach draußen. Cafés und Plätze in der Innenstadt sind aktuell gut besucht.

Und genau dieses Frühlingsgefühl kommt offenbar gut an. Viele Besucherinnen und Besucher nutzen das Wochenende einfach zum Treffen, Schlendern und Genießen.

 

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Warum seid ihr hier?
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