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Hagen blüht auf
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Hagen blüht auf

Ab heute (7.5.) ist in der Innenstadt wieder drei Tage lang jede Menge los. Die Schausteller eröffnen das Eventwochenende und bringen mit ihren Fahrgeschäften Kirmesstimmung in die Stadt. 

 

Veröffentlicht: Donnerstag, 07.05.2026 05:21

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Ganz neu in diesem Jahr ist der Fahrradmarkt am Samstag auf dem Adolf-Nassau-Platz. Sternfahrten aus den Stadtteilen geben den Auftakt fürs Stadtradeln. In der Mittelstraße dreht sich mit der Pets-Avenue alles rund um die Vierbeiner. Bei der Kids-Avenue kommen am Sonntag die Kleinsten auf ihre Kosten: Mit Kletterturm, Mitmachaktionen und einem bunten Bühnenprogramm. 

 

Im IGA-Zelt gibt’s schon mal einen ersten kreativen Einblick in die Internationale Gartenausstellung. Dazu erwarten euch jede Menge Aktionen in der ganzen Innenstadt und ein verkaufsoffener Sonntag.

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