Hagen blüht auf

Ganz neu in diesem Jahr ist der Fahrradmarkt am Samstag auf dem Adolf-Nassau-Platz. Sternfahrten aus den Stadtteilen geben den Auftakt fürs Stadtradeln. In der Mittelstraße dreht sich mit der Pets-Avenue alles rund um die Vierbeiner. Bei der Kids-Avenue kommen am Sonntag die Kleinsten auf ihre Kosten: Mit Kletterturm, Mitmachaktionen und einem bunten Bühnenprogramm.

Im IGA-Zelt gibt’s schon mal einen ersten kreativen Einblick in die Internationale Gartenausstellung. Dazu erwarten euch jede Menge Aktionen in der ganzen Innenstadt und ein verkaufsoffener Sonntag.