Hagen feiert Blau unterm Baum 2025
Am Abend vor Heiligabend ist die Hagener Innenstadt wieder zum Treffpunkt für Feiernde aus der ganzen Stadt geworden. Bei der traditionellen Veranstaltung „Blau unterm Baum“ kamen am 23. Dezember vorrausichtlich 2- bis 3.000 Tausend Menschen zusammen, um gemeinsam zu feiern, alte Freunde wiederzutreffen und das Jahr ausklingen zu lassen.
Veröffentlicht: Dienstag, 23.12.2025 22:30
Volle Straßen rund um Rathaus und Einkaufsmeile
Unsere Radio Hagen Reporterin Majlinda Shaqiri war vor Ort und berichtet von einer sehr gut gefüllten Innenstadt. Besonders rund um das Rathaus, bei Thalia, am ehemaligen Eiscafé Öse und entlang der Einkaufsstraßen drängten sich die Besucher. Viele nutzten den Abend als inoffizielles Klassentreffen, andere hatten vor allem ein Ziel: ausgelassen feiern und trinken ;)
Glasverbot und bewährte Sicherheitsmaßnahmen
Wie auch in den vergangenen Jahren galt in der Innenstadt ein striktes Glasverbot. Die Getränkestände setzten stattdessen auf Plastikbecher. Für Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit waren zahlreiche Waste Watcher sowie Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes im Einsatz.
Fester Termin im Hagener Jahreskalender
„Blau unterm Baum“ hat sich längst als feste Tradition in Hagen etabliert. Auch in diesem Jahr zeigte sich: Der Abend vor Heiligabend gehört für viele Hagenerinnen und Hagener einfach dazu – als Treffpunkt, Feierabend und gemeinsamer Start in die Weihnachtstage.