Hagen hat ein neues Prinzenpaar

An der Spitze im Karneval in der nächsten Session stehen Prinz Sascha I. mit seiner Lebensgefährtin Tanja II. Beide sind Mitglieder der KG Volmefunken und wurden am Mittwoch ohne Gegenstimmen gewählt.

Sascha Michalski ist Triebfahrzeugschlosser und in den Jahren 2017/2019 der Hasper Schalk gewesen. Seine Partnerin Tanja Morich ist Reinigungskraft im evangelischen Krankenhaus Haspe. Beide verbringen ihre Freizeit gerne mit Fahrradfahren, im Garten, auf Konzerten und natürlich: Karneval.