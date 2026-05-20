Hagen-Pakt unterzeichnet
Der Hagen-Pakt soll in den nächsten zehn Jahren viel Verbesserung bringen. Heute wurde er offiziell unterzeichnet. Insgesamt sollen bis zu 100 Millionen Euro an Fördergeldern nach Hagen fließen. Es geht um Schrottimmobilien, die entweder saniert oder abgerissen werden sollen. Außerdem sollen Menschen, die beispielsweise aus Osteuropa zu uns kommen, schneller in Arbeit gebracht werden.
Veröffentlicht: Mittwoch, 20.05.2026 13:26
Wer das gar nicht will, soll schneller einen Riegel vorgeschoben bekommen. Das sogenannte Europa-Center soll hier ab dem Sommer ansetzen. Auch die zuständige Ministerin - Ina Scharrenbach - sagt: dieser Hagen-Pakt kann richtig was bewegen.
Flankierend sollen diverse Kultur-Aktionen für Aha-Effekte sorgen. Motto: Art - Hagen - Action.
Mit am Tisch beim Hagen-Pakt - neben Oberbürgermeister und zuständiger NRW-Ministerin - auch die Hagener Wohnungsunternehmen. Ihnen gehört jede fünfte Wohnung in unserer Stadt. Umso wichtiger, dass sie auch mit anpacken. GWG-Chef Christoph Rehrmann sagt: der Hagen-Pakt versetzt uns in die Lage dazu.
Es gibt im Hagen-Pakt diverse Anreize für Investitionen. Eingespartes Geld soll für Entwicklung auch abseits von vermeintlichen Problemvierteln sorgen. Insgesamt sollen bis 2035 bis zu 100 Millionen Euro an Fördergeldern nach Hagen fließen.