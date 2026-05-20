Hagen-Pakt unterzeichnet

Der Hagen-Pakt soll in den nächsten zehn Jahren viel Verbesserung bringen. Heute wurde er offiziell unterzeichnet. Insgesamt sollen bis zu 100 Millionen Euro an Fördergeldern nach Hagen fließen. Es geht um Schrottimmobilien, die entweder saniert oder abgerissen werden sollen. Außerdem sollen Menschen, die beispielsweise aus Osteuropa zu uns kommen, schneller in Arbeit gebracht werden.