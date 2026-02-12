Hagen und die gelbe Tonne

Der Hagener Entsorgungsbetrieb ist für die Bereiche Boelerheide, Boele-Zentrum, Garenfeld, Fley/Helfe und Kabel/Bathey zuständig. Hier werden die Tonnen ab März verteilt und dann ab April auch vom HEB geleert.

Im Rest der Stadt übernimmt die AHE Verteilung und Leerung. Der Entsorgungsbetrieb aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis hat bereits erste Tonnen in seinem Zuständigkeitsbereich verteilt.

Gleichzeitig sind Info-Anschreiben der Stadt Hagen in vielen Haushalten noch nicht angekommen. Bei Fragen oder Änderungswünschen soll man sich ausschließlich an den zuständigen Entsorgungsbetrieb wenden.

Der HEB hat allerdings Antworten zu den häufigsten Fragen auf seiner Homepage, die Hagener wollen auch die Abfuhrtermine Anfang März veröffentlichen. Die Termine für das AHE-Gebiet werden voraussichtlich später bekannt gegeben.

Kontakt:

Boelerheide, Boele-Zentrum, Garenfeld, Fley/Helfe, Kabel/Bathey: Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB): +49 2331 3544 4222

Alle anderen Stadtteile: AHE (www.ahe.de/hagen) +49 2335 84577 8551; wertstofftonne-hagen@ahe.de



