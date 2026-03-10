Hagen und die gelben Tonnen

Der HEB verteilt Tonnen in drei verschiedenen Größen, 120, 240 und 1.100 Liter. Wer was bekommt, geht aus dem Infoschreiben der Stadt an die Hauseigentümer hervor. Über eine Straßenabfrage auf der Internetseite des Hagener Entsorgungsbetrieben können die Leute im Hagener Norden genau herausfinden, welche Liefertermine für sie gelten.

Der HEB hat auf seinen Kanälen auch schon die Abholtermine hinterlegt. Die AHE veröffentlicht ihre Abholtermine am 15. März. Geleert werden die neuen Wertstofftonnen ab dem ersten April. Gelbe Säcke dürfen bis Ende Juni noch aufgebraucht werden.