Hagen und die gelben Tonnen
Ab Montag/16. März werden die neuen Wertstofftonnen auch im Hagener Norden verteilt. Dafür ist der HEB zuständig, es geht um die Bereiche Boelerheide, Boele-Zentrum, Garenfeld, Fley/Helfe, Kabel/Bathey. Im Rest der Stadt ist das Entsorgungsunternehmen AHE aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis für Aufstellung und Leerung der Tonnen mit den gelben Deckeln verantwortlich.
Veröffentlicht: Dienstag, 10.03.2026 16:06
Der HEB verteilt Tonnen in drei verschiedenen Größen, 120, 240 und 1.100 Liter. Wer was bekommt, geht aus dem Infoschreiben der Stadt an die Hauseigentümer hervor. Über eine Straßenabfrage auf der Internetseite des Hagener Entsorgungsbetrieben können die Leute im Hagener Norden genau herausfinden, welche Liefertermine für sie gelten.
Der HEB hat auf seinen Kanälen auch schon die Abholtermine hinterlegt. Die AHE veröffentlicht ihre Abholtermine am 15. März. Geleert werden die neuen Wertstofftonnen ab dem ersten April. Gelbe Säcke dürfen bis Ende Juni noch aufgebraucht werden.