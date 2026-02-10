Anzeige
Werde Zusteller für FUNKE Logistik
Teilen:

Hagen wacht auf – und du hast schon Feierabend.

Nutze die frühen Stunden für dein Einkommen und den Rest des Tages für dich. Wir suchen zuverlässige Zusteller (m/w/d) für die FUNKE Logistik direkt in deiner Nachbarschaft.

Veröffentlicht: Dienstag, 10.02.2026 05:01

Warum dieser Job?

  • Montag–Samstag, 04:00 – 06:00 Uhr: Dein Einsatz ist kurz und knackig.
  • Heimspiel: Du arbeitest direkt in deinem Wohnort in Hagen.
  • Volle Freiheit: Wenn die Welt aufsteht, hast du dein Geld bereits verdient.
Dein Profil:

  • Du hast einen Führerschein Klasse B und bist mobil (Auto, E‑Bike oder Roller)
  • Du schätzt die Ruhe der Nacht und arbeitest gerne eigenständig.
  • Ideal als strukturierter Nebenverdienst
Kein langes Anschreiben. Direkt zum Erfolg.

Hier bewerben
