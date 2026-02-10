Hagen wacht auf – und du hast schon Feierabend.

Anzeige
Warum dieser Job?
- Montag–Samstag, 04:00 – 06:00 Uhr: Dein Einsatz ist kurz und knackig.
- Heimspiel: Du arbeitest direkt in deinem Wohnort in Hagen.
- Volle Freiheit: Wenn die Welt aufsteht, hast du dein Geld bereits verdient.
Dein Profil:
- Du hast einen Führerschein Klasse B und bist mobil (Auto, E‑Bike oder Roller)
- Du schätzt die Ruhe der Nacht und arbeitest gerne eigenständig.
- Ideal als strukturierter Nebenverdienst
Kein langes Anschreiben. Direkt zum Erfolg.
