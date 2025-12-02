Hagener Band spendet 1000 Euro

Schwer erkrankte Kinder und ihre Familien unterstützen, durch schwierige Lebensphasen begleiten und wertvolle Momente schenken - dafür steht das Lächelwerk! Auch diese Unterstützung ist für Mister Meier ein persönliches Anliegen. In diesem Jahr musste die Band leider einen Freund verabschieden. Der selbst chronisch Erkrankte hatte sich stets offen und herzlich für andere mit ähnlichen Schicksalen eingesetzt. Die offenherzige Arbeit des Lächelwerks war ihm immer ein Vorbild, sagt Mister Meier - und sei nicht zuletzt deshalb mehr als unterstützenswert.