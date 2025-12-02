Hagener Band spendet 1000 Euro
Party und Herz gehören zusammen! Die Hagener Band Mister Meier hat vergangenes Jahr in der Adventszeit schon den Verein Unsichtbar unterstützt. In diesem Jahr geht die Spende der fünf Musiker sogar an zwei Einrichtungen und Vereine, die ihnen sehr am Herzen liegen.
Veröffentlicht: Dienstag, 02.12.2025 06:00
500 Euro gehen ans Tierheim Hagen
Mit Leidenschaft kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims Hagen täglich um verlassene, ausgesetzte und hilfsbedürftige Tiere. Für Mister Meier ist das Thema Tierschutz auch ein ganz persönliches. Im Kreise der Musiker gab es ohnehin schon mehrere Haustiere, im Sommer sei erst ein neues Meier-Familienmitglied dazu gekommen - ein Fundtier, das im Hagener Tierheim professionell und einfühlsam aufgepeppelt wurde. Dort arbeiten Menschen mit einem wahren Herz für Tiere - auch unter schwierigen Rahmenbedingungen, begründet die Band ihre Entscheidung.
500 Euro gehen an den Verein Lächelwerk
Schwer erkrankte Kinder und ihre Familien unterstützen, durch schwierige Lebensphasen begleiten und wertvolle Momente schenken - dafür steht das Lächelwerk! Auch diese Unterstützung ist für Mister Meier ein persönliches Anliegen. In diesem Jahr musste die Band leider einen Freund verabschieden. Der selbst chronisch Erkrankte hatte sich stets offen und herzlich für andere mit ähnlichen Schicksalen eingesetzt. Die offenherzige Arbeit des Lächelwerks war ihm immer ein Vorbild, sagt Mister Meier - und sei nicht zuletzt deshalb mehr als unterstützenswert.
Kneipe mit 30, Club mit 300, Stadtfest mit 3000, Karneval mit 30 000 (!) – in den letzten drei Jahren hat Mister Meier so manche Konfetti-Kanone in Hagen und Umgebung gezündet! "Keine Coverband von der Stange", sagen die Meiers. Sie bezeichnen sich als Mitmachtheater mit Songs, die Generationen lauthals mitsingen können. "Bei Falco, EAV, Udo Jürgens und Co kommen Erinnerungen hoch - mit Ohrwürmern aus dem jugendlichen Radio, aus dem elterlichen Wohnzimmer oder dem holzvertäfelten Partykeller Ende der 80er."