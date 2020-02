Hagener Hotline in Sachen Coronavirus: 02331 207 3934

Eine der wichtigsten Regeln: Wer den Verdacht hat am Coronavirus erkrankt zu sein, sollte auf keinen Fall selbst zum Arzt oder in die Notfallambulanz gehen. Um weitere Ansteckungsgefahren für andere zu vermeiden, bleibt man unbedingt zuhause und ruft die Hotline an. Sollte sich der Verdacht erhärten, kümmern sich dann Ärzte und das Gesundheitsamt um das weitere Vorgehen.

Wer schwere Symptome hat, wie etwa Fieber über 39 Grad oder akute Luftnot, ruft den Rettungsdienst oder ein Krankenhaus an.

Mit Stand jetzt ist kein Fall von Coronainfektion in Hagen bekannt.





Die angehängte PDF hat den kompletten Informationstext der Stadt Hagen zum Gesundheitsgipfel.