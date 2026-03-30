Hagener IT-Unternehmen entwickelt KI-Lernplattform für Azubis

Mit „ThinkUP“ ist eine KI-gestützte Lernplattform entstanden, die speziell auf die duale Berufsausbildung zugeschnitten ist.

Die Anwendung begleitet Auszubildende individuell durch ihre Ausbildung. Ein KI-Mentor hilft beim Lernen, erklärt Inhalte, wiederholt Themen und passt sich dem jeweiligen Niveau an. Ergänzt wird das Ganze durch ein digitales Berichtsheft und einen Prüfungssimulator zur Vorbereitung auf IHK-Abschlüsse.

Denn viele Betriebe stehen vor der Herausforderung, Auszubildende mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen zu unterstützen - oft fehlt dafür aber die Zeit oder das passende Werkzeug.

Genau hier soll ThinkUP entlasten und gleichzeitig die Chancen der Auszubildenden verbessern.

Die Plattform ist inzwischen für über 450 Ausbildungsberufe verfügbar und unterstützt mehr als 50 Sprachen. Entwickelt wurde sie in Hagen - mit dem Ziel, mehr Chancengleichheit in der Ausbildung zu schaffen.



