Hagener Jugendinitiative erinnert an Opfer von Hanau

Rund 50 Menschen versammelten sich um 18 Uhr auf dem Berliner Platz vor dem Hauptbahnhof. In verschiedenen Redebeiträgen forderten einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer, konsequenter gegen Rassismus vorzugehen. Außerdem wurden einzelne Audiosequenzen abgespielt. Darin erinnerten Angehörige an die Opfer. Auch in Hagen gebe es Terrorismus, man müsse nur an den versuchten Anschlag im Mai vergangenen Jahres auf eine Moschee zurückdenken, so ein Teilnhemer der Gedenkkundgebung.