Hagener Tresorraum sicher

Der Hagener Tresorbereich ist mit Bewegungsmeldern und Schallsensoren ausgestattet. Das ist laut Sparkassenvorstand auch Pflicht. Den Kunden empfiehlt er, eine Inventarliste des Tresorinhalts möglichst mit Fotos anzufertigen, damit sie bei Bedarf der Versicherung nachweisen können, welche Werte sie gelagert haben. Kunden sollten sich die Bestimmungen ihrer Hausratversicherungen anschauen - meistens sind Tresore dort mitversichert. Altkunden sind noch über die Sparkasse versichert. Allerdings nur bis zu 10 000 Euro - es empfiehlt sich also unter Umständen, eine Nach-Versicherung abzuschließen. Die Kunden bekommen in den nächsten Tagen Post von der Sparkassen mit allen Informationen rund um das Thema.