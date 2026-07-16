Hagenpakt, das erste Kapitel

Der Kauf der baufälligen Gebäude ist für Oberbürgermeister Dennis Rehbein der eigentliche Startschuss für den Pakt. Die Immobilien werden zum Verkehrswert durch die Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft (HEG) erworben. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, die Modernisierungsfähigkeit herzustellen und einen geeigneten Investor zu finden.

Beide Gebäude waren vor fünf Jahren beim Hochwasser geflutet worden und stehen leer. Sie befinden sich in einem desolaten Zustand. Die Immobilien bestehen insgesamt aus zwölf Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten. Geplant ist, die rückwärtige Hinterhofbebauung am Volmeufer zurückzubauen, um den Uferbereich erlebbar zu gestalten.