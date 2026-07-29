Hagens Identitätsfaktoren

Am 8.10. diskutieren Sportler, Kulturschaffende, Wissenschaftler und Menschen aus Wirtschaft und Handwerk dort unter dem Titel "Hagen: Stadt. Identität. Zukunft". Ein wissenschaftlicher Input soll aufzeigen, welche Bedingungen den Strukturwandel in einer Region gelingen lassen. Außerdem wollen die Podiumsteilnehmer herausarbeiten, worauf wir in Hagen schon jetzt stolz sein können und was für die Zukunft in Sachen Stadt-Identität nötig ist. Rektor Stefan Stürmer sieht es als Auftrag der Fernuni an, in unserer Stadt positiv zu wirken und bringt sich daher auch persönlich stark in die Stadtgesellschaft ein. Auch er wird an der Diskussion teilnehmen

Moderiert wird der Abend von Radio-Hagen-Chefredakteurin Cordula Aßmann. Anmelden kann man sich ab Anfang September auf der Seite der Fernuni.