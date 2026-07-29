Hagens Identitätsfaktoren
Ein Theater und freie Kultur für jeden, erstklassiger Basketball, Deutschlands größte öffentliche Universität. Wenn es um Identitäts-Faktoren für unsere Stadt geht, dann sind diese Einrichtungen sicher dabei. Was sonst noch dazu gehört, will die Fernuniversität in Hagen herausfinden. Sie lädt gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern im Oktober zum politischen Salon ins Schumacher Museum ein.
Veröffentlicht: Mittwoch, 29.07.2026 14:48
Am 8.10. diskutieren Sportler, Kulturschaffende, Wissenschaftler und Menschen aus Wirtschaft und Handwerk dort unter dem Titel "Hagen: Stadt. Identität. Zukunft". Ein wissenschaftlicher Input soll aufzeigen, welche Bedingungen den Strukturwandel in einer Region gelingen lassen. Außerdem wollen die Podiumsteilnehmer herausarbeiten, worauf wir in Hagen schon jetzt stolz sein können und was für die Zukunft in Sachen Stadt-Identität nötig ist. Rektor Stefan Stürmer sieht es als Auftrag der Fernuni an, in unserer Stadt positiv zu wirken und bringt sich daher auch persönlich stark in die Stadtgesellschaft ein. Auch er wird an der Diskussion teilnehmen
Moderiert wird der Abend von Radio-Hagen-Chefredakteurin Cordula Aßmann. Anmelden kann man sich ab Anfang September auf der Seite der Fernuni.