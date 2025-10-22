Halloween im Freilichtmuseum Hagen
Halloween gibt es im Freilichtmuseum schon am Sonntag. Dafür sorgt ganz einfach die Tatsache, dass der eigentliche Halloween-Tag der letzte Saisontag im Mäckinger Bachtal ist. Unter dem Titel "Freilichtgrusel" gibt es Programm für Kinder und Familien aber auch für die ganz Harten ab 16. Timo Hiepler
Veröffentlicht: Mittwoch, 22.10.2025 09:38
An der Gelbgießerei können junge Leute einiges entdecken: Halloween-Deko, das Programm Laterne basteln und die Aktion „Jack-in-the-Box“ bieten gruselfreien Halloweenspaß. Erwachsene kommen in der Erschreckerzone am Kupferhammer voll auf ihre Kosten. Eine Verkleidung ist kein Muss, das Museum freuen sich aber über viele kreative Kostüme!
Wer einfach so das Museum besuchen möchte, bekommt an der Kasse einen „Anti-Grusel-Button“ und kann ungestört durch den D-Bereich gehen! Nach dem Freilichtgrusel am Sonntag ist das Museum dann noch bis Ende des Monats geöffnet, danach geht es in die Winterpause. Die wird aber auch in diesem Jahr durch den Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende unterbrochen.