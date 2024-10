Halloween-Special von «LOL»: Gruseln, aber nicht lachen

München (dpa) - An Halloween geht es eigentlich darum, sich zu gruseln. Bei der preisgekrönten Comedy-Show «LOL: Last One Laughing» steht dagegen das Lachen im Fokus - auch beim ersten Halloween-Special, das ab Montag (21.10.) bei Amazon Prime Video zu sehen ist.

Gastgeber Michael «Bully» Herbig versammelt diesmal acht Stars, die in Zweierteams gegeneinander antreten, zur Nicht-Lachen-Challenge.

Die Regeln sind wie immer äußerst einfach: Wenn ein Team zweimal lacht, lächelt oder grinst, fliegt es raus. Wer nach drei Stunden frei von (zwei) Lachanfällen bleibt, gewinnt den Siegerpokal und 50 000 Euro für den guten Zweck.

«LOL» zählt seit dem Start 2021 zu den erfolgreichsten Comedy-Formaten Deutschlands und wurde bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Comedypreis ausgezeichnet. Die Idee stammt aus Japan und wurde schon in diversen Ländern ausgestrahlt.

Wieder mit dabei sind in den drei neuen Folgen Torsten Sträter, Olaf Schubert, Annette Frier, Mirja Boes und Palina Rojinski.

Die Neuzugänge sind eigentlich in der Musik zu Hause: die Brüder Tom und Bill Kaulitz und Sänger Sasha - die sich besonders gut kennen. Denn der Popstar sang 2019 auf der Hochzeit von Tom Kaulitz und Heidi Klum auf Capri ein Liebeslied für die beiden.

In «LOL» geht es weniger romantisch zu. «Ich habe diese Aufgabe total unterschätzt», gibt Sasha zu. «Olaf Schubert oder Torsten Sträter treffen streckenweise sehr schmerzhaft in mein Humorzentrum. Überrascht haben mich die Kaulitz-Zwillinge, die das extrem gut gemacht haben. Aber auch die hatten teilweise Tränen in den Augen, weil sie nicht lachen durften.»

Bockwurst, Äpfel und grüner Spargel - es wird kulinarisch

Die Comedy-Duos versuchen nicht nur, ihre Gegner im Small Talk und oft mit lustigen Halloween-Accessoires zum Schmunzeln zu bringen, sondern bei einstudierten Performances auf der Bühne. Auch der britische Startenor Paul Potts hat einen kleinen Gastauftritt - mit einer Bockwurst.

Apropos Essen: Einige der prominenten Lachverweigerer entwickeln kuriose Techniken, um sich das Grinsen zu verkneifen. So beißt Tom Kaulitz fortwährend in herumliegende Äpfel und Sasha knabbert an grünen Spargelstangen. «Ich habe von früheren Kandidaten den Tipp gehört, man solle etwas in den Mund nehmen. Und da lag halt roher Spargel rum. Der hat meinem Magen aber nicht gutgetan.»

Ob grüner Spargel ein Geheimrezept gegen spontanes Lachen ist oder doch eher grüne Äpfel helfen, sehen die «LOL»-Fans dann ab Montag.