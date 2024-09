Hamilton bestraft: Norris rückt in Baku weiter nach vorn

Baku (dpa) - Die Chancen für die Aufholjagd von Max Verstappens WM-Rivalen Lando Norris beim Formel-1-Rennen in Baku steigen. Weil Rekordweltmeister Lewis Hamilton wegen eines Motorwechsels an seinem Mercedes aus der Boxengasse startet und Alpine-Fahrer Pierre Gasly ans Ende des Feldes strafversetzt wurde, rückt Norris um zwei Startplätze nach vorn. Der McLaren-Pilot geht damit heute (13.00 Uhr/RTL und Sky) als 15. in den Grand Prix von Aserbaidschan und kann im WM-Duell mit Titelverteidiger Verstappen auf wichtige Punkte hoffen.

Norris hatte die Qualifikation am Samstag verpatzt und war als 17. bereits im ersten Durchgang ausgeschieden. Verstappen erlebte als Sechster ebenfalls eine Enttäuschung. Der Red-Bull-Fahrer liegt in der Gesamtwertung acht Rennen vor Saisonschluss 62 Punkte vor Norris, steckt mit seinem Team aber seit Wochen im Formtief.

Regelwidriger Motorentausch bei Lewis Hamilton

Schon am Samstagabend hatte Norris einen Startplatz gewonnen. Die Rennkommissare stellten einen Regelverstoß am Alpine von Gasly fest, dessen Benzinsystem kurzzeitig irregulär funktionierte. Statt als 13. muss der Franzose nun von ganz hinten losfahren.

Bei Hamilton, der sich als Siebter qualifiziert hatte, entschied Mercedes sich zu einem umfassenden Tausch der Motorenteile. Weil der Brite damit das fünfte neue Triebwerk in diesem Jahr nutzt und nur der Einsatz von vier Motoren erlaubt ist, nimmt Hamilton den 17. Saisonlauf aus der Boxengasse auf. Von der Pole Position startet Ferrari-Star Charles Leclerc.